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Almanya'nın ihracatı büyüdü

Almanya'nın ihracatı güçlü Euro Bölgesi talebi ile büyüdü.

Almanya'nın ihracatı büyüdü
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Almanya'nın ihracatı ağustos ayında Euro Bölgesi'nden gelen güçlü talebin etkisiyle büyüdü.

Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya'nın toplam mal ihracatı ağustos ayında mevsimsel etkilerden ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre yüzde 3,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,2 arttı.

Euro Bölgesine ihracat yüzde 10,6, yılın ilk 8 ayında AB dışı ülkelere yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 atış kaydetti.

İthalatta artış yaşandı

Ağustosta ülke ithalatı bir önceki aya göre yüzde 1,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı. Dış ticaret dengesi de aynı dönemde 21,6 milyar euro fazla verdi. 

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