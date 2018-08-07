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Almanya'nın sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştü

Almanya'da sanayi üretimi haziran ayında yüzde 0,5 azalma öngörülerine karşın yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

Almanya'nın sanayi üretimi beklentilerin üzerinde düştü
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Almanya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, haziran ayında sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geriledi.

Haziran ayında üretim bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Beklenti ise yüzde 0,5 düşüş olacağı yönündeydi. Mayıs ayında ise sanayi üretimi yüzde 2,4 artmıştı.

Almanya'da imalat sanayii üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 gerilerken, enerji üretimi yüzde 2,9, inşaat sektöründe üretim yüzde 3,2 geriledi.
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