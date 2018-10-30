Alternatif finansal yatırımda yeni oyuncu: Vivier & Co

30 Ekim 2018

Paris, Madrid, Hong Kong, Johannesburg gibi dünyanın önemli finans merkezlerinde faaliyet gösteren ve merkezi dünyanın en güçlü ekonomik altyapısına sahip ülkelerinden Yeni Zelanda’da bulunan Vivier & Co, farklı yatırım alternatifleri arayışında olan yatırımcılara yönelik olarak butik bankacılık hizmetleri sunmaya başladı.

Yatırımcıların birikimleri için bankalara oranla daha yüksek faiz oranları sunan Vivier & Co’yu benzerlerinden ayıran en önemli özelliği ise gayrimenkul temelli yatırım konusunda deneyime sahip olması. Vivier & Co, İngiltere’de büyük yerleşim projeleri ve ev ipoteklerini temel alan oldukça büyük konut projelerine yatırım yaparak müşterilerine alternatif finansal çözümler sunuyor.

"Küçük yatırımcıya da yüksek getiri"

Vivier & Co, yatırım portföyüne gayrimenkul fonu eklemek isteyen büyük yatırımcıların yanı sıra yatırımlarını yönetmek konusunda destek arayışında olan küçük yatırımcılara da çözüm sunuyor. Vivier’in büyük konut gelişimlerine ve ev ipoteği varlıklarına yatırım yaparak ortalama faiz oranlarından daha yüksek teklifler sunma kapasitesinin olması, yatırımcıların 6.000 Euro’luk küçük bir meblağ ile dahi yatırım yapabilmelerine ve %6’lara varan döviz faiz getirisi elde etmelerine olanak tanıyor.

Tuğla ve harç satın almadan gayrimenkulden kâr etmek

Vivier & Co’nun Türkiye pazarına açılması konusunda bir açıklama yapan Vivier & Co Direktörü Leonardo Rodriguez, Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Avrupa finansal pazarının Vivier & Co’nun büyüme hedeflerinde önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Rodriguez, “Bu kapsamda yıllar içerisinde rüşdünü ispatlamış bir pazar olan ve bilinçli yatırımcıların yer aldığı Türkiye piyasası bizim için cazip bir bölge olarak öne çıkıyor” dedi.

Rodriguez, Vivier & Co’nun operasyonları konusunda ise şunları söyledi: “Yatırım riski ve potansiyel karlılık (yatırımın geri dönüşü) dikkate alındığında, İngiltere’de konut mülkiyeti en iyi yatırım seçeneklerinden biri. Dolayısıyla tuğla ve harç satın almadan gayrimenkul yatırımları ile karlılık elde etmek mümkün. Vivier ekibi olarak, gayrimenkul yatırımlarında onlarca yıllık deneyimimizle en iyi sermaye büyümesi ve kira getirisi elde etmek için yatırım yapılacak mülklerle ilgili en kapsamlı bilgiye sahibiz. Para kazanmanın en iyi yollarından birinin gayrimenkule yatırım yapmak olduğunu ancak rekabetçi emlak piyasasına yatırımcının tek başına girmesinin kolay olmadığını da biliyoruz. Bu anlamda Türk yatırımcıların çözüm ortağı olarak yanlarında olmayı vadediyoruz.”