Altı hisse MSCI endeksinden çıkarıldı
MSCI Türkiye endeksinden altı hisseyi çıkarırken yeni hisse eklemedi.
Dünyanın başlıca endeksleme hizmeti sağlayıcısı MSCI, altı şirketin hisse senedini Türkiye
endeksinden çıkardı. Yeni hisse ise eklenmedi.
MSCI tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, Coca-Cola İçecek, Emlak Konut GYO, Tofaş, Vakıfbank, Ülker Bisküvi ve Yapı Kredi hisselerinin endeksten çıkarıldığı belirtildi.
MSCI endeksleri birçok uluslararası fon tarafından tarafından gösterge kabul ediliyor.
Kaynak: Reuters