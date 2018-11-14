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Altı hisse MSCI endeksinden çıkarıldı

MSCI Türkiye endeksinden altı hisseyi çıkarırken yeni hisse eklemedi.

Altı hisse MSCI endeksinden çıkarıldı
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Dünyanın başlıca endeksleme hizmeti sağlayıcısı MSCI, altı şirketin hisse senedini Türkiye
endeksinden çıkardı. Yeni hisse ise eklenmedi.

MSCI tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, Coca-Cola İçecek, Emlak Konut GYO, Tofaş, Vakıfbank, Ülker Bisküvi ve Yapı Kredi hisselerinin endeksten çıkarıldığı belirtildi.

MSCI endeksleri birçok uluslararası fon tarafından tarafından gösterge kabul ediliyor.

Kaynak: Reuters

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