Altın fiyatı 8 ayın zirvesinde

30 Ocak 2019

Fed'in bugünkü toplantısında faiz artırımlarına ara sinyali vereceği beklentisiyle yatırımcı altına yöneldi. ABD-Çin ticari ilişkilerine yönelik devam eden endişeler de altına ilginin artmasında etkili oldu.

Uluslararası piyasalarda spot ons altın fiyatı bu sabah 1314,80 dolara kadar yükseldi. Bu seviyeler en son 15 Mayıs 2018'de görülmüştü. Son 4 aydır yükselmekte olan spot altın fiyatı yıl başından bu yana ise yüzde 2,48 arttı.

Piyasalarda gözler, Fed'in TSİ 22.00'da açıklayacağı kararında olacak.