Altın fiyatı güne yükselişle başladı
Dün 160 liraya gerileyen gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı bu sabah 161 liranın hemen üzerinde yer alıyor.
Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatı saat 09.45'te önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 161,2 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 1.330,1 dolardan seviyesinde.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 160,1 liradan tamamlamıştı.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükselişlerin altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.
Uluslararası piyasalarda artan oynaklık nedeniyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten Memiş, altının ons fiyatında ve dolar kurundaki düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.
Kaynak: AA