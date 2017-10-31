Altın fiyatları düşüşte

31 Ekim 2017

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 154,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün 153,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 155,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 154,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 255, Cumhuriyet altını 1.037 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine yakın 1.276,37 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dar bant içinde hareket eden altının ons fiyatının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklediğini ifade etti.

Yurt içi piyasalarda döviz kurunda yaşanan geri çekilmelerin, altının gram fiyatını negatif yönde etkilediğini belirten Memiş, "Dün 3,7661'e kadar gerileyen dolar kuru, altının gram fiyatının 153,7 liraya düşmesine neden oldu." dedi.

Memiş, bugün Avro Bölgesi büyüme ve enflasyon ile ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının da yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.