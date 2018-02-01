Altın fiyatları güne düşüşle başladı

01 Şubat 2018

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 162,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.086 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altının fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.342,1 dolardan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 162,5 liradan tamamlamıştı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, FOMC'nin yayımladığı karar metninde beklendiği kadar şahin bir ifade olmadığını belirterek, bu durumun emtia fiyatlarının az da olsa değer kazanmasına neden olduğunu dile getirdi.

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kaynak: AA