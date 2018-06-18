Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

18 Haziran 2018

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 193 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.280 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla perşembe günü öğleden sonra ve cuma günü yurt içi piyasaların kapalı olduğunu anımsatarak, uluslararası fiyatlamalarla gram altının 198,8 lirayı görmesinin ardından düşüşe geçtiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağı açıklamasının dolar varlıkların yükselmesine, emtia fiyatlarının ise gerilemesine neden olduğunu kaydeden Memiş, altının ons fiyatının, cuma günü 1.303 dolar seviyesinden 1.275 dolara kadar gerilediğini söyledi.

Memiş, ons altındaki düşüşte ticaret savaşı ve Trump’ın açıklamalarının etkili olduğunu, ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ederek, altının gram fiyatında ise dolar kuruna bağlı olarak düşüş trendinin devam edebileceğini öngördü.

Bu hafta dolar/TL'de beklentileri dahilinde geri çekilmeler olması durumunda altının gram fiyatında 189 lira seviyesinin görülebileceğini belirten Memiş, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA