Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

29 Ocak 2018

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 162,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 163 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.347,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta veri akışının yoğun olmasından dolayı altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade ederek, geçen hafta düşüş eğilimi öne çıkan dolar endeksinin bu hafta toparlayabileceğini, bu durumda ons altında satış baskısının artabileceğini söyledi.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını vurgulayan Memiş, dolar endeksinde toparlanma olması durumunda TL'nin değer kaybedebileceğini, bunun da altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırlayabileceğini kaydetti.