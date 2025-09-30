Altın fiyatları rekordan sert düştü! 30 Eylül 2025 gram ve ons altın fiyatlarında son durum

ABD’de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla yeni rekor seviyesine ulaşan altın fiyatları rekor seviyesinden geriledi.

Güvenli liman oluşuyla öne çıkan altın fiyatları bugün 3 bin 871,64 dolarla yeni zirvesine ulaşırken bu noktadan gelen kâr satışlarıyla yeniden 3 bin 800 doların altına çekildi.

Ons altın fiyatları bugün saat 12.45 itibarıyla yüzde 0,95 düşüşle 3 bin 797 dolardan işlem görüyor.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu güncel fiyatlarla yıl başından bu yana yüzde 44,75 yükseliş kaydetti.

Gram altın da rekordan geriledi

Aynı dakikalarda ons altın ve dolar/tl kurunun etkili olduğu gram altın fiyatları ise yüzde 0,97 düşüşle 5 bin 75 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları da bugün ons altına paralel olarak yükselmiş ve 5 bin 176 lira ile yeni rekor seviyesine ulaşmıştı.

ABD'deki kapanma riski fiyatları destekliyor

ABD'de 2026 mali yılının başlamasına bir günden az süre kala, Kongre'de bütçe üzerinde uzlaşma sağlanamaması federal hükümetin kapanma riskini artırdı.

ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki bütçe görüşmelerinde ilerleme sağlanamasının ardından Başkan Yardımcısı JD Vance hükümetin "durma noktasına doğru gittiğini" söyledi.

ABD'de hükümetin kapanma riski altın fiyatlarını destekliyor.