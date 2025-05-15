Altın fiyatları sert düştü! Son bir ayın dibinde (15 Mayıs güncel altın fiyatları)
Altın fiyatları, ABD'de bugün açıklanacak kritik ÜFE verisi öncesinde sert geriledi. Spot altının ons fiyatı sert bir şekilde düşerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Türkiye'de gram altın ise 4 bin liranın altına geriledi. Peki gram altın ne kadar? Ons altın kaç dolar oldu? İşte 15 Mayıs güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. ABD'de bugün açıklanacak olan üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisi öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ederken, ons altın ve gram altın son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi.
Ons altın son 1 ayın en düşük seviyesinde
Spot altının ons fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 3.153 dolara inerek, 10 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1 değer kaybederek 3.156 dolara düştü.
Gram altın 4 bin liranın altını gördü
ABD'de yaşanan gelişmeler Türkiye piyasalarını da etkiledi. Gram altın, yüzde 0,8 oranında değer kaybederek 3.928 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu, son haftalarda görülen en düşük seviyelerden biri olarak dikkat çekiyor.
Gözler Fed’de
Piyasaların gözü saat 15.30’da açıklanacak ABD ÜFE verisine çevrildi. Bu veri, Fed’in faiz politikalarına ilişkin ipuçları sunabilir. Daha önce açıklanan TÜFE verisi beklentilerin altında kalmıştı.
Fed yetkilileri, Başkan Donald Trump’ın uyguladığı ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirirken piyasalar, Fed’in bu yıl 50 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ancak bu indirimin Temmuz yerine Ekim ayına sarkabileceği tahmin ediliyor.