Altın fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. ABD'de bugün açıklanacak olan üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisi öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ederken, ons altın ve gram altın son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Ons altın son 1 ayın en düşük seviyesinde

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 3.153 dolara inerek, 10 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1 değer kaybederek 3.156 dolara düştü.

Gram altın 4 bin liranın altını gördü

ABD'de yaşanan gelişmeler Türkiye piyasalarını da etkiledi. Gram altın, yüzde 0,8 oranında değer kaybederek 3.928 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu, son haftalarda görülen en düşük seviyelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Gözler Fed’de

Piyasaların gözü saat 15.30’da açıklanacak ABD ÜFE verisine çevrildi. Bu veri, Fed’in faiz politikalarına ilişkin ipuçları sunabilir. Daha önce açıklanan TÜFE verisi beklentilerin altında kalmıştı.

Fed yetkilileri, Başkan Donald Trump’ın uyguladığı ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirirken piyasalar, Fed’in bu yıl 50 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ancak bu indirimin Temmuz yerine Ekim ayına sarkabileceği tahmin ediliyor.