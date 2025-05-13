ABD ve Çin’in karşılıklı vergi indirimine gitmesiyle küresel ticaret geriliminde tansiyon düştü. Bu gelişmenin ardından, güvenli liman talebindeki azalma ve riskli varlıklara dönüş, altın fiyatlarında sert satışlara neden oldu. Haftaya hızlı bir düşüşle başlayan altın, yeni denge seviyesini arıyor.

ABD, Çin’den ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 145 oranındaki gümrük vergisini 90 gün süreyle yüzde 30’a indirirken; Çin de ABD mallarına uyguladığı vergi oranını yüzde 10’a çekti. Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, dolar güçlü bir yükseliş yaşadı. ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselmesi ve Fed’in bu yıl yalnızca iki faiz indirimi yapacağı beklentisi, altının cazibesini daha da zayıflatıyor.

Altın, yıl başından bu yana hala yüzde 25’in üzerinde kazançta olsa da, yatırımcıların hisse senetleri ve riskli varlıklara yönelmesi fiyatların gerilemesine neden oldu. Öte yandan, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, Hindistan-Pakistan ateşkesi ve PKK'nın silah bırakma kararı da piyasaları rahatlatan diğer unsurlar arasında yer aldı.

Bu gelişmelerin ardından, standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde en düşük 4 milyon 50 bin lira, en yüksek 4 milyon 137 bin lirayı gördü. Günü ise yüzde 3,2 azalışla 4 milyon 56 bin liradan kapattı. Yeni günün sabahında ise altın fiyatları şöyle:

13 Mayıs 2025 altın fiyatları

Gram Altın

Alış: 4.036,62 TL

Satış: 4.037,07 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.657,00 TL

Satış: 6.716,00 TL

Yarım Altın

Alış: 13.314,00 TL

Satış: 13.430,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 27.158,00 TL

Satış: 27.568,00 TL

Ons Altın

Alış: 3.236,17 dolar

Satış: 3.236,55 dolar

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