Altın fiyatları sert düşüş sonrası dengelendi: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 13 Mayıs güncel altın fiyatları
ABD ile Çin arasında sağlanan ticaret ateşkesi, Hindistan-Pakistan ateşkesi ve PKK’nın silah bırakma kararı gibi jeopolitik risklerin azalmasıyla altın fiyatları sert düşüşün ardından dengelendi. Yatırımcılar 13 Mayıs Salı günü sabahında güncel altın fiyatlarını merak ederek internet üzerinden sorgulamalar yapıyor. Peki gram altın fiyatları ne kadar? Ons altın kaç dolar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Mayıs güncel altın fiyatları...
ABD ve Çin’in karşılıklı vergi indirimine gitmesiyle küresel ticaret geriliminde tansiyon düştü. Bu gelişmenin ardından, güvenli liman talebindeki azalma ve riskli varlıklara dönüş, altın fiyatlarında sert satışlara neden oldu. Haftaya hızlı bir düşüşle başlayan altın, yeni denge seviyesini arıyor.
ABD, Çin’den ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 145 oranındaki gümrük vergisini 90 gün süreyle yüzde 30’a indirirken; Çin de ABD mallarına uyguladığı vergi oranını yüzde 10’a çekti. Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, dolar güçlü bir yükseliş yaşadı. ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselmesi ve Fed’in bu yıl yalnızca iki faiz indirimi yapacağı beklentisi, altının cazibesini daha da zayıflatıyor.
Altın, yıl başından bu yana hala yüzde 25’in üzerinde kazançta olsa da, yatırımcıların hisse senetleri ve riskli varlıklara yönelmesi fiyatların gerilemesine neden oldu. Öte yandan, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, Hindistan-Pakistan ateşkesi ve PKK'nın silah bırakma kararı da piyasaları rahatlatan diğer unsurlar arasında yer aldı.
Bu gelişmelerin ardından, standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde en düşük 4 milyon 50 bin lira, en yüksek 4 milyon 137 bin lirayı gördü. Günü ise yüzde 3,2 azalışla 4 milyon 56 bin liradan kapattı. Yeni günün sabahında ise altın fiyatları şöyle:
13 Mayıs 2025 altın fiyatları
Gram Altın
Alış: 4.036,62 TL
Satış: 4.037,07 TL
Çeyrek Altın
Alış: 6.657,00 TL
Satış: 6.716,00 TL
Yarım Altın
Alış: 13.314,00 TL
Satış: 13.430,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 27.158,00 TL
Satış: 27.568,00 TL
Ons Altın
Alış: 3.236,17 dolar
Satış: 3.236,55 dolar