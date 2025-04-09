Altın fiyatları yeniden yükseldi: Yükseliş devam edecek mi?

ABD yönetiminin Çin'e yönelik gümrük vergisi hamlesinin ardından piyasalarda endişe artarken; yatırımcıların altına yönelmesi ve zayıf doların sağladığı destekle altın fiyatları yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'den ithal edilen ürünlere getirdiği toplam yüzde 104 gümrük vergilerinin ardından altın fiyatları bugün yeniden yükselişe geçti.

Ons altın fiyatları saat 11.10 civarında yaklaşık yüzde 2 yükselişle 3 bin 44 dolardan işlem görürken dolar/tl ve ons altın fiyatlarının etkili olduğu gram altında ise yükseliş yüzde 2’yi aştı. Aynı dakikalarda gram altın 3 bin 720 lira civarından işlem gördü.

3000 dolar seviyesinin altında kalıcı olmayan ons altın fiyatlarında 3030 dolar direncinin aşılması ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ons altındaki yukarı yönlü eğilim yeniden güç kazanabileceği ve 3055 dolar seviyesini tekrar test edilebileceği belirtiliyor.

Tarifelere ilişkin haber akışını yakından takip edilirken bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ve yarın açıklanacak ABD enflasyon verileri yatırımcının odağında bulunuyor.

‘Yukarı yönlü eğilim yeniden güç kazanabilir’

Altında dün yaşanan düşüşün kalıcı olmadığını belirten uzmanlar yeniden bir tepki alımının olduğunu ve yükselişin devam edebileceğini belirtiyor.

İntegral Yatırım günlük bülteninde ons altında tepki alımlarının güç kazandığı belirtildi. Bültende “Dün 3000 doların üzerinde seyreden ve 22 günlük hareketli ortalamasına doğru tepki yükselişi yaşayan ons altın Beyaz Saray’dan Çin’den yapılan ithalatlara uygulanacak gümrük tarifesinin, çarşamba gününden itibaren yüzde 104’e yükseltileceğinin duyurulması sonrası 2970 dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşasa da bu seviye yakınlarında kalıcı olmadı” denildi.

Bültende ayrıca “3030 dolar direncinin aşılması ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ons altındaki yukarı yönlü eğilim yeniden güç kazanabilir” ifadelerine yer verildi.

Altın fiyatlarında oynaklığın arttığı belirtilen Gedik yatırım günlük bülteninde ise “Ticaret savaşları güvenli limanlara olan talebi artırırken, riskli varlıklarda satış eğilimi görülmekte. Ek teminat ihtiyacı nedeniyle ons altın fiyatlamasında da volatilite arttığını söyleyebiliriz” denildi.