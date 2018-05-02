Altın fiyatları yükselişte

02 Mayıs 2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 172,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 172 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazancıyla 172,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını da 1.155 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,44 değer kazancıyla 1.309,87 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, avro/dolar paritesinin dün 1,1982’ye gerilemesi, dolar kurunun ise 4,1236'ya yükselmesinin altının gram fiyatında değer kazançlarına neden olduğunu söyledi.

Bu hafta altının gram fiyatının, yükseliş isteğiyle haftayı tamamlayabileceğini ifade eden Memiş, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, dün Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB"den "BB-"ye çektiğini anımsattı.

Memiş, S&P'nin kararını seçim öncesinde açıkladığı için zamanlamasını manidar bulduklarını belirterek, avro/dolar paritesinin 1,20 seviyesinin altına gerilemesinin altın fiyatlarında bugün tepki alımlarına neden olabileceğini dile getirdi.

Dolar varlıklarında yaşanan değer kazançlarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildiren Memiş, "Bugünden itibaren altının ons fiyatında tepki alımlar yaşanabilir. Düşüşlerde 1.300 dolar, yükselişlerde 1.330 dolar seviyelerini takip edeceğiz." dedi.

Memiş bugün Avro Bölgesi büyüme ve işsizlik oranları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.