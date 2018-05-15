Altın fiyatlarında bir rekor daha

15 Mayıs 2018

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 185,7 liraya ulaşmasının ardından 184,4 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki artışın etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazancıyla 184,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyan dolar kurundan bulduğu destekle günün ilk saatlerinde 185,7 lira ile tarihi zirvesini gördü. Gram altının fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 184,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.237 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.311 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun yükselişini sürdürmesinin, altının gram fiyatının rekorlar kırmasında etkili olduğunu söyledi.

Altının gram fiyatının, 185 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda 187 liraya kadar yükselebileceğini belirten Memiş, "Teknik açıdan altının gram fiyatında 182-187 lira bandını takip edeceğiz. Biz 181 lira seviyesinin üzerindeki kapanışları sağlıklı bulmuyoruz. Çünkü dolar kurunun agresif ve spekülatif yükseldiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, dün ABD yönetiminin uluslararası tepkiye rağmen büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdığını anımsatarak, ABD ve İsrail’in bu tavrının bölgede tansiyonun artmasına neden olacağını vurguladı.

Jeopolitik risk endişesinin artması durumunda altının ons fiyatında bir toparlanma görülebileceğini ifade eden Memiş, "Orta Doğu’dan gelecek haber akışlarını yakından takip edeceğiz. Bugün altının ons fiyatının 1.305-1.315 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." dedi.