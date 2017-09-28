Altın fiyatlarında yükseliş

Dün 148,5 lira seviyelerine kadar yükselen gram altın, bu seviyelerde tutunamasa da günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 147,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 147,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243 lira, Cumhuriyet altını da 990 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise güne de düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,28 azalışla 1.279,28 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın salı akşamı enflasyon hedefi hakkında iyimser açıklamalarda bulunmasının, altın fiyatlarında satış baskısına yol açtığını ifade etti.

Memiş, dün akşam açıklanan ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformu tasarısına yönelik iyimserliğin artmasıyla küresel piyasalarda doların değer kazandığını kaydederek, bu durumun altının ons fiyatının gerilemesine sebep olduğunu bildirdi.

Dolar/TL'nin değer kazanmasının gram altındaki düşüşleri sınırladığına değinen Memiş, teknik açıdan gram altında 146,20 liranın destek, 148,50 liranın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi. Memiş, bugün Almanya'da enflasyon, ABD'de ise büyüme başta olmak üzere açıklancak verilerin takip edileceğini ifade ifade ederek, ayrıca jeopolitik gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu bildirdi.