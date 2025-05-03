3 Mayıs Cumartesi günü yatırımcıların gündeminde yine altın vardı. "Güvenli liman" arayışındaki yatırımcılar, altın fiyatlarındaki yönü dikkatle takip ederken, dün ABD’den gelen ekonomik veriler fiyatlamalarda belirleyici oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifelerine dair geri adım sinyalleri kısa süreli düşüşlere neden olsa da bu baskı kalıcı olmadı. Ancak dün açıklanan Nisan ayı tarım dışı istihdam verileri, piyasalar üzerinde yeniden düşüşe neden oldu.

Beklentilerin üzerinde gelen istihdam artışı, ABD iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. Nisan ayında tarım dışı istihdam 177 bin kişi artarken, işsizlik oranı ise yüzde 4,2 seviyesinde sabit kaldı. Bu gelişme, altın üzerinde satış baskısı yarattı.

Veriler öncesi 3.260 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, istihdam raporunun ardından düşüş eğilimine girerek 3.240 dolara kadar geriledi. Bu düşüş gram altın fiyatlarına da yansıdı. Sabah saatlerinde 4.040 TL civarında seyreden gram altın, gün içinde 4.053 TL’yi test ettikten sonra 4.018 TL’ye geriledi.

3 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları

Kapanış itibarıyla altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: 4.017,76 TL (alış) – 4.018,46 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.628,00 TL (alış) – 6.710,00 TL (satış)

Yarım Altın: 13.255,00 TL (alış) – 13.420,00 TL (satış)

Tam Altın: 26.095,02 TL (alış) – 26.610,73 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 26.429,00 TL (alış) – 26.717,00 TL (satış)