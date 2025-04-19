Altın haftayı rekorlarla kapattı! Gram, çeyrek, ons... İşte altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları haftayı rekor seviyelerde tamamladı. Küresel piyasalarda ons altın değer kazanırken, iç piyasada gram altın 4.076,87 TL'den, çeyrek altın ise 6.808 TL'den satılıyor. Yatırımcıların güvenli liman talebi altına yönelirken, altının kilogram fiyatı 4 milyon 142 bin 999,5 TL ile zirveye ulaştı. İşte 19 Nisan Cumartesi altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları, haftayı rekorlarla kapattı. Küresel ekonomideki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, ons altın tarihi zirvelerini test etmeye devam ediyor. Türkiye iç piyasasında ise gram altın 4 bin liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Ekonomik aktivitelere ilişkin veriler ve merkez bankalarının para politikaları, ons altın fiyatlarını yukarı taşırken, bu yükseliş yurt içi altın piyasasına da yansıdı.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları (19 Nisan 2025)
Gram Altın
Alış fiyatı (TL): 4.075,24
Satış fiyatı (TL): 4.076,87
Çeyrek Altın
Alış fiyatı (TL): 6.682,00
Satış fiyatı (TL): 6.808,00
Yarım Altın
Alış fiyatı (TL): 13.364,00
Satış fiyatı (TL): 13.616,00
Cumhuriyet Altını
Alış fiyatı (TL): 26.646,00
Satış fiyatı (TL): 27.127,00