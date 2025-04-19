Altın haftayı rekorlarla kapattı! Gram, çeyrek, ons... İşte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, haftayı rekorlarla kapattı. Küresel ekonomideki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, ons altın tarihi zirvelerini test etmeye devam ediyor. Türkiye iç piyasasında ise gram altın 4 bin liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Ekonomik aktivitelere ilişkin veriler ve merkez bankalarının para politikaları, ons altın fiyatlarını yukarı taşırken, bu yükseliş yurt içi altın piyasasına da yansıdı.

Serbest piyasada güncel altın fiyatları (19 Nisan 2025)

Gram Altın

Alış fiyatı (TL): 4.075,24

Satış fiyatı (TL): 4.076,87

Çeyrek Altın

Alış fiyatı (TL): 6.682,00

Satış fiyatı (TL): 6.808,00

Yarım Altın

Alış fiyatı (TL): 13.364,00

Satış fiyatı (TL): 13.616,00

Cumhuriyet Altını

Alış fiyatı (TL): 26.646,00

Satış fiyatı (TL): 27.127,00