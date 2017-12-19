Altın piyasası ABD vergi reformuna odaklandı

19 Aralık 2017

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.043 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 1.263,1 dolardan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 155,3 liradan tamamlamıştı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda iyimserliğin devam etmesinin dolar kurunda düşüşlere neden olduğunu söyledi. Memiş, dolar kurundaki gerilemenin altının gram fiyatını olumsuz etkilediğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 154 liranın destek, 157 liranın ise direnç olarak önce çıktığını kaydetti.

ABD'de vergi tasarısına ilişkin gelişmelerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, tasarının yasalaşmasının doların değer kazanmasına, altının ons fiyatının ise değer kaybetmesine neden olacağını vurguladı. Memiş, yıl sonuna doğru risk iştahının arttığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.260 doların destek, 1.270 doların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA