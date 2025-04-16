Altın rekora doymuyor! Gram, çeyrek, ons... Altında son durum (Gram altın kaç TL? Altın fiyatları ne kadar?)

ABD’nin, özellikle Çin'e karşı yeniden gümrük baskısı uygulayacağına yönelik güçlü sinyaller vermesi, küresel ticaret savaşlarının yeni bir aşamaya geçebileceğini gösteriyor. Bu gelişmeler, küresel ekonomide durgunluk sinyallerinin arttığı ve merkez bankalarının para politikasında yeni değerlendirmelere gittiği bir dönemde altın fiyatlarını yukarıya çekti.

Uzmanlar, özellikle altının güvenli liman özelliğine vurgu yaparken, yatırımcıların rekor seviyelere rağmen piyasaya ilgi göstermeye devam ettiğini belirtiyor. Yatırımcılar “Altın fiyatları ne kadar?”, “Gram altın kaç TL oldu?”, “Ons altın kaç dolar?” gibi sorulara yanıt ararken altın piyasasında yükseliş eğiliminin yaz aylarında daha da sertleşebileceği uyarısı yapılıyor.

Ticaret savaşında yeni cephe

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi yeni bir boyut kazandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Başkan Donald Trump'ın Çin'le ticaret anlaşmasına açık olduğunu belirtti. Leavitt, "Top artık Çin'in sahasında. Çin bizimle bir anlaşma yapmalı. Biz onlarla anlaşmak zorunda değiliz" diyerek taraflar arasındaki gerilimin artabileceğini gösterdi.

ABD'nin, Çin dışında birçok ülkeyle ticaret anlaşmaları konusunda görüştüğünü ve yakında yeni tarife düzenlemeleri açıklanacağını ifade etmesi, piyasalarda korumacılığın artabileceği endişesini doğurdu.

Altında sert yükseliş

Bu sabah saatlerinde Asya'da yüzde 1,6 yükseliş kaydeden ons altın 3283,65 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Şu sıralarda ise yüzde 1,4 primle 3275,30 dolardan işlem görüyor.

Yıl başından bu yana yüzde 25 değer kazanan ons altın, sadece nisan ayı başından itibaren yüzde 5 artış gösterdi. Uzmanlar, belirsizlik sürdükçe altının yükseliş ivmesini koruyacağını öngörüyor.

Gram altın ise dün güne 3956 liradan başladı. Dün yine gün sonunda 4021 liraya kadar çıkan gram altın şu dakikalarda 4020 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Altının fiziki piyasadaki seyri de yukarı yönlü. Kapalıçarşı’da gram altın 4031 liradan alınırken, satış fiyatı 4081 lira seviyesine kadar yükseldi.

Dev bankalar hedeflerini yükseltiyor

Küresel çapta dev yatırım bankalarının altın için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ettikleri gözlemleniyor. Jeopolitik risklerin artması, faiz indirimlerinin ötelenmesi ve doların olası baskı altında kalması gibi etkenlerle birlikte, yatırımcıların altın talebinin güçlenmeye devam etmesi bekleniyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Doların değer kaybetmesi ve devam eden riskten kaçınma gibi faktörlerin bir araya gelmesi altının lehine işliyor” dedi.

GoldSilver Central analisti Brian Lan ise “Belirsizlik olduğu sürece altın güçlü olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

ANZ analistleri, “Altın için riskten kaçış alımlarının henüz artmadığına inanıyoruz” diyerek 2025 yılı sonu için ons altında fiyat tahminlerini 3600 dolara yükselttiklerini bildirdi.

İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba günü altın fiyatları

Gram Altın: 4.019,97 TL (alış) – 4.020,36 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.606,00 TL (alış) – 6.660,00 TL (satış)

Yarım Altın: 13.212,00 TL (alış) – 13.319,00 TL (satış)

Tam Altın: 25.463,39 TL (alış) – 25.966,94 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 26.342,00 TL (alış) – 26.537,00 TL (satış)