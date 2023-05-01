Altın ve bitcoin yükselecek mi?

Yılbaşından bu yana, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) attığı adımlara bağlı olarak hareket eden altın, gümüş ve kripto paraların önümüzdeki günlerde yeni bir yükseliş trendine girmesi bekleniyor.

Sözcü’den Recep Genel’in haberine göre Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği bu toplantıda faizi yüzde 0.25 artırması bekleniyor.

Ancak piyasalar faiz kararına değil Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

Toplantıdan sonra basının karşısına çıkacak Powell'ın son kez faiz artırıldığını ve önümüzdeki dönemde faiz artışına gidilmeyeceğini açıklaması bekleniyor.

Ekonomistler, en azından Powell'ın soğuyan ABD ekonomisini dikkate alarak yakın dönem için bir faiz artırımı planlamadıkları yönünde mesajlar verebileceğini belirtiyor.

Ekonomistler, son bir aydır başta ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan banka krizinin dumanının tütmeye devam ettiğini dile getirerek Powell'ın kaçınılmaz olarak ılımlı mesajlar vermek durumunda kalabileceğine işaret ediyor.

Altın ve kriptoya yönelimi ne etkiliyor?

Nitekim banka krizinin ortaya çıkmasıyla Fed'in faiz artışına ara vermek zoruna kalacağına yönelik beklentilerle nisan ayında altın 2.045 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini görürken, önde gelen kripto para birimi Bitcoin'in ise 30.500 dolara kadar tırmanmıştı.

Ancak daha sonra Fed yetkililerinin faiz artışının henüz sona ermediğine yönelik çıkışları bu rallinin kesilmesine neden olmuştu.

Banka krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte ABD'deki küçük bankalardan mevduat çıkışlarının başlamasının mudileri kaygılandırması altın ve kripto para birimlerine yönelimi etkiliyor.

Enflasyon yüksek seyrini korumaya devam ediyor

ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler, ülke ekonomisine ilişkin belirsizliklerin sürmesine neden olurken yatırımcıların da kafası karıştı.

ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise martta yıllık yüzde 4.6 artışla beklentileri aştı.

Fed'in para politikasını sıkılaştırmasına neden olan enflasyon ise yüksek seyrini korumaya devam ediyor.

ABD'de tüketici enflasyonu mart ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında kalsa da yüksek seyrin devam ettiğini de gösterdi.