Altın, vize krizi ile rekor kırdı

09 Ekim 2017

ABD'nin, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlardaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını bildirdi.

İki tarafın açıklamaları sonrası dolar/TL, Asya piyasalarında 3,79 seviyesini aşarken, buna bağlı olarak gram altın da 155,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gramı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 152,2 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250 lira, Cumhuriyet altını da 1.020 liradan satılıyor.

Bölgesel riskler ve ABD ile Türkiye'nin, vize başvurularını askıya almasının altının gram fiyatının 155,7 lira seviyelerine kadar yükselmesine neden olduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 148,5 liranın destek, 156,5 liranın ise direnç olarak öne çıktığını aktardı.

Kaynak: AA