Altına hücum Rolex'in üç modeline talebi patlattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın fitilini ateşlediği küresel ticaret savaşlarının gölgesinde yatırımcılar güvenli liman arayışına hız verirken, İsviçreli lüks saat markası Rolex’in altın saatlerine talep resmen fırladı.

Bloomberg’ün 2022’de başlattığı ve işlem değerine göre en çok ticareti yapılan 50 modeli takip ettiği ‘Subdial Watch Index’te Rolex’in üç altın saati en çok yükselen saatler arasında yer aldı.

Rolex’in 48 bin 50 dolar fiyat etiketiyle sattığı sarı altın Day-Date 228238 modeli 30’uncu sıradan 9’uncu sıraya yükseldi. Bi-metal Rolex Datejust 16233 modeli 19 sıra yükselirken, sarı altın Day-Date 18038 modeli ise 17 sıra sıçradı.

Ons altın bu yıl yüzde 10'dan fazla değer kazanarak geçen günlerde ilk kez 3 bin 100 doları geçti ve geçen yıl 10 yıldan uzun bir sürenin en büyük yıllık fiyat artışını kaydetti.

Rolex, bu yılın başlarında bazı altın modellerinin fiyatlarını bu artışın ardından yüzde 8'e varan oranlarda yükseltti.

Tarifeler saat üreticilerini de vuracak

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu geçen ay yaptığı açıklamada, İsviçre saat ihracatının geçen yıl yüzde 3 düştüğünü ve Şubat ayında da Çin ve ABD gibi ülkelerden gelen talebin azalmasıyla tekrar düşüş kaydettiğini duyurmuştu.

Trump'ın gümrük vergileri saat üreticilerinin sıkıntılarını arttırabilir. İsviçre, ABD'ye ihracatta Avrupa Birliği'nin yüzde 20'lik vergisinden çok daha yüksek olan yüzde 32'lik bir vergiyle karşı karşıya kaldı. Bu da üreticileri fiyatları yükseltmeye zorlayabilir.

Endekste güncelleme yapıldı

Londra merkezli Subdial Endeksi, ikinci el saatlere yönelik büyüyen pazarı ve genç koleksiyonerlerin spor modellerden ziyade klasik saatlere yönelmesi gibi değişen tercihleri göz önünde bulundurularak bu yıl güncellenmişti.

Subdial, yeterince ilgi görmeyen 10 modeli endeksten çıkardı. Bunlar arasında Audemars Piguet’nin çelik Jumbo Royal Oak 15202 modeli de vardı; bu da lüks markanın endeksten tamamen çıkması anlamına geldi. Öte yandan, sekiz Rolex modeli ile iki Patek Philippe SA modeli endekse eklendi.

Hızla yükselen üç Rolex modeli, markanın ikinci el piyasasındaki hâkimiyetini yansıtıyor. Rolex’in Daytona ve GMT-Master gibi birçok modeli, işlem hacmi açısından ilk 10’da yer alıyor.

Genel endeks, şubatta pandemi sonrası en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, martta yüzde 3,3 oranında toparlandı.