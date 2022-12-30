Altında 55 yılın en büyük hacmi

Analistler, Çin ve Rusya'nın 2022'de değerli metalin büyük biriktiricileri olduğunu söylüyor.

Merkez bankaları 1967'den bu yana en hızlı şekilde altın stoklarken, analistler Çin ve Rusya'yı en büyük büyük alıcılar olarak tanımlıyor. Altına yöneliş bazı ülkelerin rezervlerini dolardan uzaklaştırmak istediklerinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Endüstri tarafından finanse edilen Dünya Altın Konseyi'nin derlediği veriler, değerli metale olan talebin son 55 yıldaki tüm yıllık miktarları geride bıraktığını gösteriyor. Geçen ayki tahminlerin merkez bankalarının resmi rakamlarından çok daha büyük olması da sektörde alıcıların kimliği ve motivasyonları konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Altın piyasası BullionVault'un araştırma müdürü Adrian Ash, merkez bankalarının altına yönelmesinin, ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın dolar rezervlerini dondurmasının ardından "jeopolitik zeminin güvensizlik, şüphe ve belirsizlik içinde olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Rekor 3 aylık alım

Bu düzeyde bir alımın en son görüldüğü zaman küresel para sistemi için tarihi bir dönüm noktası olmuştu. 1967 yılında Avrupa merkez bankaları ABD'den büyük miktarlarda altın satın alarak fiyatların düşmesine ve Londra Altın Havuzu rezervlerinin çökmesine yol açmıştı. Bu durum, ABD dolarının değerini değerli metale bağlayan Bretton Woods Sisteminin nihai çöküşünü hızlandırdı.

Geçtiğimiz ay Dünya Altın Konseyi resmi finans kurumlarının 673 ton altın satın aldığını duyurdu. Sadece üçüncü çeyrekte merkez bankaları yaklaşık 400 ton altın satın alarak 2000 yılında üç aylık kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en büyük üç aylık altın alımını gerçekleştirmiş oldu.