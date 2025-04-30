Altında aşağı yönlü ivme devam ediyor! Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL oldu? (30 Nisan güncel altın fiyatları)
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının aşağı yönlü seyri 30 Nisan Çarşamba sabahında da devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD'deki gerilimler nedeniyle ons altının artmasıyla rekor üstüne rekor kıran altındaki bu düşüş, Trump-Powell gerginliğinin sakinleşmesi ve ABD-Çin ticaret savaşında gümrük tarifelerinde geri adım sinyalleri vermesiyle geldi. Düşüşle birlikte yatırımcılar da altın fiyatlarının yakın takibinde. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınında güncel fiyatları sorgulamaya başladı. İşte fiyatlar...
Altında aşağı yönlü ivme yeni günde de devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son günlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasalardaki risk iştahının atmasına ve gerginliğin azalmasına sebep olan gümrük tarifesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik ılımlı açıklamaları tüm zamanların en yüksek seviyelerini zorlayan altının ateşinin düşmesine sebep olmuştu.
30 Nisan Çarşamba günü güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyen yatırımcılar, Google ve benzeri arama motorları aracılığıyla "Gram altın kaç TL?", "Altın fiyatlarında son durum ne?", "Altın fiyatları bugün ne kadar?" gibi ve benzeri sorgulamalar yapıyor.
Yatırımcılar, özellikle altın fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini ve yeni günde altının nasıl bir yön izleneceğini merak ediyor.
Gram ve ons altında son durum! (Gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar?)
Gram altın 30 Nisan Çarşamba günü sabahına yüzde -0,44 primle alışta 4 bin 86, satışta ise 4 bin 87 TL seviyesinde yer alarak başladı. Ons altın ise gram altına benzer şekilde yüzde -0,42 primle alış ve satışda 3 bin 303 dolar seviyesinde yer aldı.
Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatlarında ise son durum şu şekilde:
Çeyrek altın: Alış - 6 bin 714 TL / Satış - 6 bin 774 TL
Yarım altın: Alış - 13 bin 428 TL / Satış - 13 bin 550 TL
Tam altın: Alış - 26 bin 424 TL / Satış - 26 bin 946 TL
Cumhuriyet altını: Alış - 26 bin 771 TL / Satış - 26 bin 994 TL