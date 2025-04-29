Altında düşüş devam edecek mi? Gram, çeyrek, ons ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? (29 Nisan altın fiyatları)

Altın fiyatları, ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki gerilimin azalması ve risk iştahının artmasıyla birlikte yeni günde de değer kaybı yaşadı. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu merak ederek gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının fiyatlarını sorgulatıyor. Sabah saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları ise şöyle:

29 Nisan güncel altın fiyatları

Güvenli liman talebindeki zayıflamanın etkisiyle spot altının ons fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 316 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 342,40 dolardan işlem gördü.

ABD'de ons altındaki düşüş, Türkiye'de gram altın fiyatlarına da yansıdı. Sabah saatlerinde 4 bin 100 lira eşiğinin altına gerileyen gram altın, an itibarıyla yüzde 0,9'luk kayıpla 4 bin 96 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons ve gram altının yanı sıra sıra çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle:

Çeyrek Altın: Alış 6.723,00 TL – Satış 6.804,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.446,00 TL – Satış 13.609,00 TL

Tam Altın: Alış 26.358,46 TL – Satış 26.879,25 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 26.809,00 TL – Satış 27.113,00 TL

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, piyasalarda risk iştahının son dönemde belirgin şekilde iyileştiğine dikkat çekerek, "Ticaret anlaşmalarına yönelik iyimser açıklamalarla en kötü dönemin geride kaldığına dair umutlar arttı" değerlendirmesinde bulundu.