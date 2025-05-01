Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, 1 Mayıs İşçi Bayramı sabahında hız kazandı. Yatırımcılar, altın fiyatlarının yönünü belirleyebilmek için “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar?”, “Altın düşüşe devam eder mi?” gibi sorularla arama motorlarında yoğun sorgulamalar yapmaya başladı.

1 Mayıs güncel altın fiyatları: Gram altın kaç TL oldu?

Gram altın, son 24 saat içinde yüzde 1,88 değer kaybederek 3 bin 993 TL seviyesine kadar geriledi. Altındaki bu ani düşüş, yatırımcıların dikkatini yeniden altın piyasasına çevirdi. Gram altınla birlikte ons altın da düşüş gösterdi. Aynı oranda gerileyen ons altın, 3 bin 226 dolar seviyesinde işlem gördü.

Piyasadaki oynaklık, jeopolitik riskler ve yatırımcıların kar realizasyonu bu düşüşte etkili oldu.

Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle;

1 Mayıs itibarıyla çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında da düşüş yaşandı. İşte güncel fiyatlar:

Çeyrek altın: Alış - 6 bin 580 TL / Satış - 6 bin 642 TL

Yarım altın: Alış - 13 bin 159 TL / Satış - 13 bin 282 TL

Tam altın: Alış - 26 bin 516 TL / Satış - 27 bin 33 TL

Cumhuriyet altını: Alış - 26 bin 272 TL / Satış - 26 bin 465 TL

"Altına talep 2016'dan beri en yüksek seviyede"

Öte yandan Dünya Altın Konseyi, geçtiğimiz gün 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin "Altın Talep Trendleri" raporunu yayımladı. Rapora göre küresel altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1206 tona ulaştı. Bu rakam, 2016'dan bu yana görülen en yüksek ilk çeyrek seviyesi oldu.

Altın borsa yatırım fonlarına olan ilgi ve bireysel yatırımcı talebi, bu artışta belirleyici rol oynadı. Merkez bankalarının altın alımları önceki çeyreğe göre azalsa da, 243,7 tonluk alımla yine güçlü bir performans gösterdi. Aynı dönemde yatırım amaçlı altın alımı 551,9 tona ulaşarak önemli bir sıçrama kaydetti. Sikke ve külçe altın alımı da 325,4 ton olarak gerçekleşti.

Yatırımcılar yön arıyor

Altın fiyatlarının bu düşüş trendini sürdürüp sürdürmeyeceği önümüzdeki günlerde yatırımcılar açısından belirleyici olacak. Jeopolitik riskler, doların seyri ve küresel talep gibi faktörler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.