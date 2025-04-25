Altında fiyatlarındaki geri çekilme sürüyor! Gram, ons, çeyrek... İşte 25 Nisan güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları, rekor seviyelere ulaştıktan sonra haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. Yatırımcılar, küresel piyasalarda ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine odaklanırken, bu belirsizlik ortamı sarı metalin fiyatlarını etkiliyor.

Ons ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son durum...

Spot piyasada ons altın fiyatı yüzde 1’e yakın düşüşle 3 bin 322 dolardan işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 329 dolara indi. Yıl başından bu yana 700 dolardan fazla değer kazanan ons altın, geçtiğimiz günlerde 3 bin 500 dolarla tarihi rekorunu kırmıştı.

Türkiye piyasalarında da ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle gram altın düşüşe geçti. Gram altın, yüzde 0,61’lik kayıpla 4 bin 105 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altın geçtiğimiz günlerde 4 bin 305 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine erişmişti.

25 Nisan Cuma güncel altın fiyatları

Gram Altın: 4.104,71 TL (alış) – 4.105,17 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.792,00 TL (alış) – 6.854,00 TL (satış)

Yarım Altın: 13.585,00 TL (alış) – 13.709,00 TL (satış)

Tam Altın: 26.582,91 TL (alış) – 27.108,03 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 27.086,00 TL (alış) – 27.313,00 TL (satış)

Ons Altın: 3.321,74 Dolar (alış) – 3.322,12 Dolar (satış)

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Altında yoğun pozisyonlanma kısa vadede bir duraklamaya neden olabilir ancak şu ana kadar geri çekilmeler sınırlı kaldı. Yatırımcılar, devam eden belirsizlik ortamında altını cazip bir koruma aracı olarak görmeye devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.