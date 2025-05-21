Altında karışık seyir: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 13 Mayıs güncel altın fiyatları
21 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla altın piyasasında hareketlilik dikkat çekiyor. Güne hafif düşüşle başlayan gram altın, kısa sürede yönünü yukarı çevirdi. Küresel belirsizliklerin etkisiyle güvenli limana yönelen yatırımcılar, çeyrek, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarını da yakından takip ediyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte 21 Mayıs altın fiyatları...
Altın piyasasında dalgalı seyir bu hafta da devam ediyor. 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla gram altın güne hafif bir düşüşle başlasa da, kısa sürede toparlanarak 4.124 TL seviyesine kadar yükseldi. Son dönemde küresel ekonomik belirsizliklerin yeniden artması, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi.
Piyasadaki hareketlilik sadece gram altınla sınırlı kalmadı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6.822 TL’den satışa sunulurken, yarım altın 13.643 TL, tam altın ise 27.162 TL seviyesinden işlem gördü. Cumhuriyet altını 27.891 TL'ye ulaşırken, yatırım amaçlı tercih edilen ata altının satış fiyatı da aynı seviyede gerçekleşti.
Altının ons fiyatı da yükselişini sürdürerek 3.301 doların üzerine çıktı. Öte yandan, takı ve yatırım amaçlı tercih edilen 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 3.975 TL oldu.
Uzmanlar, Fed’in faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler ışığında altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de dalgalı seyrini sürdürebileceğine işaret ediyor.
Ani yükselişler ve geri çekilmelerin yaşanabileceği bu süreçte, yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi önem taşıyor.
İşte 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 4.124,18 TL | Satış: 4.124,69 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.752,00 TL | Satış: 6.822,00 TL
Yarım altın
Alış: 13.504,00 TL | Satış: 13.643,00 TL
Tam altın
Alış: 26.925,00 TL | Satış: 27.162,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 27.650,00 TL | Satış: 27.891,00 TL
Ata altın
Alış: 27.650,00 TL | Satış: 27.891,00 TL
22 ayar bilezik (gram)
Alış: 3.767,45 TL | Satış: 3.975,75 TL
Ons altın
Alış: 3.301,31 dolar | Satış: 3.301,70 dolar