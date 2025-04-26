Altında son durum: Düşüş sürüyor! Gram, çeyrek, cumhuriyet altını bugün ne kadar? (26 Nisan altın fiyatları)
26 Nisan Cumartesi gününde altın fiyatlarında düşüş trendi dikkat çekiyor. ABD'den gelen yumuşak tonda açıklamalar, küresel risk iştahını artırırken altına olan talep azaldı. Altın fiyatlarındaki son durumu merak eden yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel fiyatları araştırıyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Yarım altın kaç TL oldu? Tam altın fiyatları ne durumda? İşte 26 Nisan Cumartesi güncel altın fiyatları!
Altın piyasalarında 26 Nisan Cumartesi günü itibarıyla düşüş eğilimi öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'e yönelik tarifelerde gevşemeye gidileceğine dair açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevde kalacağını açıklaması, piyasalardaki risk iştahını artırdı. Bu gelişmeler, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına olan talebini sınırlarken, fiyatların geri çekilmesine neden oldu.
Yatırımcılar, özellikle altın fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini ve yeni haftada nasıl bir yön izleneceğini merak ediyor.
Güncel altın fiyatlarından haberdar olmak isteyen vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL?", "Altın fiyatlarında son durum ne?", "Altın fiyatları bugün ne kadar?" gibi soruları aratıyor.
26 Nisan Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum
Dün güne 4.129 liradan başlayan gram altın, gün içinde en yüksek 4.165 TL, en düşük ise 4.097 TL seviyelerini gördü. Gram altın kapanışta 4.048 TL seviyesinden yer aldı.
Aynı saatlerde diğer altın türlerinde de aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor:
Ons altın: Alış 3.294,21 dolar – Satış 3.294,99 dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.481,05 TL – Satış 6.623,60 TL
Yarım Altın: Alış 12.935,55 TL – Satış 13.261,21 TL
Tam Altın: Alış 26.747 TL – Satış 26.958 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 25.905,82 TL – Satış 26.394,69 TL