Altında son durum: Düşüş sürüyor! Gram, çeyrek, cumhuriyet altını bugün ne kadar? (26 Nisan altın fiyatları)

Altın piyasalarında 26 Nisan Cumartesi günü itibarıyla düşüş eğilimi öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'e yönelik tarifelerde gevşemeye gidileceğine dair açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevde kalacağını açıklaması, piyasalardaki risk iştahını artırdı. Bu gelişmeler, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına olan talebini sınırlarken, fiyatların geri çekilmesine neden oldu.

Yatırımcılar, özellikle altın fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini ve yeni haftada nasıl bir yön izleneceğini merak ediyor.

Güncel altın fiyatlarından haberdar olmak isteyen vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL?", "Altın fiyatlarında son durum ne?", "Altın fiyatları bugün ne kadar?" gibi soruları aratıyor.

26 Nisan Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum

Dün güne 4.129 liradan başlayan gram altın, gün içinde en yüksek 4.165 TL, en düşük ise 4.097 TL seviyelerini gördü. Gram altın kapanışta 4.048 TL seviyesinden yer aldı.

Aynı saatlerde diğer altın türlerinde de aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor:

Ons altın: Alış 3.294,21 dolar – Satış 3.294,99 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.481,05 TL – Satış 6.623,60 TL

Yarım Altın: Alış 12.935,55 TL – Satış 13.261,21 TL

Tam Altın: Alış 26.747 TL – Satış 26.958 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 25.905,82 TL – Satış 26.394,69 TL