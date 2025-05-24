Altında son durum: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını bugün ne kadar? (24 Mayıs altın fiyatları)
24 Mayıs Cumartesi gününde altın fiyatlarında yükseliş trendi dikkat çekiyor. Altın fiyatlarındaki son durumu merak eden yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel fiyatları araştırıyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Yarım altın kaç TL oldu? Tam altın fiyatları ne durumda? İşte 24 Mayıs Cumartesi güncel altın fiyatları!
Altın piyasalarında 24 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Küresel piyasalarda ons altındaki artışın etkisiyle iç piyasada da gram, çeyrek ve diğer altın türlerinde fiyatlar yeniden yükseldi.
Yatırımcılar, özellikle altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini ve yeni haftada nasıl bir yön izleneceğini merak ediyor.
Güncel altın fiyatlarından haberdar olmak isteyen vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL?", "Altın fiyatlarında son durum ne?", "Altın fiyatları bugün ne kadar?" gibi soruları aratıyor.
24 Mayıs Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum
Gram Altın: Alış 4.202,41 TL – Satış 4.203,63 TL
Ons Altın: Alış 3.357,37 dolar – Satış 3.358,55 dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.830,00 TL – Satış 6.983,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.660,00 TL – Satış 13.967,00 TL
Tam Altın: Alış 26.924,22 TL – Satış 27.455,90 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.236,00 TL – Satış 27.806,00 TL