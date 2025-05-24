Altın piyasalarında 24 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Küresel piyasalarda ons altındaki artışın etkisiyle iç piyasada da gram, çeyrek ve diğer altın türlerinde fiyatlar yeniden yükseldi.

Yatırımcılar, özellikle altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini ve yeni haftada nasıl bir yön izleneceğini merak ediyor.

Güncel altın fiyatlarından haberdar olmak isteyen vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL?", "Altın fiyatlarında son durum ne?", "Altın fiyatları bugün ne kadar?" gibi soruları aratıyor.

24 Mayıs Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum

Gram Altın: Alış 4.202,41 TL – Satış 4.203,63 TL

Ons Altın: Alış 3.357,37 dolar – Satış 3.358,55 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.830,00 TL – Satış 6.983,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.660,00 TL – Satış 13.967,00 TL

Tam Altın: Alış 26.924,22 TL – Satış 27.455,90 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.236,00 TL – Satış 27.806,00 TL

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