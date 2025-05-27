Altın fiyatları, 27 Mayıs Salı günü günün ilk saatlerinde iki haftanın zirvesine yakın seviyelerde işlem görürken sabahın ilerleyen saatlerinde ibre tersine döndü. Küresel piyasalarda ons altındaki gerileme iç piyasada da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki düşüş etkisiyle dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, özellikle “Gram altın bugün kaç TL?”, “Altın fiyatlarında son durum ne?”, “Altın yükselecek mi?” gibi sorulara yanıt arıyor.

Ons ve gram altında son durum (Gram altın kaç TL? Ons altın kaç dolar?)

Sabahın erken saatlerinde ons altın, ABD'deki mali endişeler ve doların değer kaybıyla birlikte 3.339 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlerken Türkiye’de ise gram altın yeni güne yüzde 0,1’lik artışla 4.188 liradan başlamıştı.

Saat 10.09'da itibarıyla ise altında düşüş hakim. Ons altın, yüzde 1.09'luk bir düşüşle 3 bin 305 dolara gerilerken gram altın yüzde 1'e yakın değer kaybı yaşayarak ise 4 bin 144 bin TL seviyesine kadar düştü.

Analistlere göre ons altında ilk direnç seviyesi 3.366 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3.400 doların üzeri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3.316 ve 3.304 dolar seviyeleri destek noktaları olarak izleniyor.

27 Mayıs Salı çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları

Çeyrek Altın: Alış 6.744,00 TL – Satış 6.816,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.487,00 TL – Satış 13.632,00 TL

Tam Altın: Alış 26.757,93 TL – Satış 27.286,41 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 26.886,00 TL – Satış 27.134,00 TL