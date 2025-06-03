Altın fiyatları, dört ay süren soluksuz yükselişin ardından mayısta kısa süreli bir mola vermişti. Ancak küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesiyle birlikte altın, yeni haftaya güçlü bir artışla başladı.

Geçen hafta yüzde 2 değer kaybeden ons altın, dün bu haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.6’lık artışla 3 bin 377 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise haftaya yükselişle başladıktan sonra gün içinde de değer kazanmaya devam ederek 4 bin 248 liraya ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik tarifelerini yüzde 50’ye çıkaracağını açıklaması ve Çin’e yönelik sert söylemleri, küresel ticaret savaşına dair belirsizlikleri artırdı. Diğer yandan, Ukrayna’nın İstanbul’da düzenlenecek ikinci tur barış görüşmeleri öncesinde Rusya’ya dron saldırısı gerçekleştirmesi de gerilimi tırmandırdı. Bu gelişmeler, piyasalarda risk iştahını azaltırken güvenli limanlara yönelimi güçlendirdi

Teknik açıdan değerlendirildiğinde ise altının ons fiyatında 3 bin 600 doların direnç, 3 bin 300 doların ise destek seviyesi olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Ancak yeni güne girildiğinde altında düşüş dikkat çekiyor.

3 Haziran Salı altın fiyatlarında güncel durum

Gram Altın: Alış 4.235,05 TL – Satış 4.235,49 TL

Ons Altın: Alış 3.363,87 dolar – Satış 3.364,25 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.800,00 TL – Satış 6.892,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.599,00 TL – Satış 13.784,00 TL

Tam Altın: Alış 26.847,94 TL – Satış 27.378,16 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.114,00 TL – Satış 27.441,00 TL

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