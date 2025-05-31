Altında son durum: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını bugün ne kadar? (31 Mayıs altın fiyatları)
31 Mayıs Cumartesi gününde altın fiyatlarında negatif seyir dikkat çekiyor. Kapanış sonrası altın fiyatlarındaki son durumu merak eden yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel fiyatları araştırıyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Yarım altın kaç TL oldu? Tam altın fiyatları ne durumda? İşte 31 Mayıs Cumartesi altın fiyatları!
Hafta boyunca aşağı ve yukarı yönlü hareketleriyle dikkat çeken altın kapanışı negatif yaptı. Küresel piyasalarda ons altındaki oynaklığın etkisiyle iç piyasada da gram, çeyrek ve diğer altın türlerinde fiyatlar yeniden belirlendi.
Yatırımcılar, özellikle altın fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini ve yeni haftada nasıl bir yön izleneceğini merak ediyor.
Güncel altın fiyatlarından haberdar olmak isteyen vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL?", "Altın fiyatlarında son durum ne?", "Altın fiyatları bugün ne kadar?" gibi soruları aratıyor.
31 Mayıs Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum
Gram Altın: Alış 4.147,84 TL – Satış 4.149,16 TL
Ons Altın: Alış 3.288,72 dolar – Satış 3.289,59 dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.724,00 TL – Satış 6.878,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.448,00 TL – Satış 13.757,00 TL
Tam Altın: Alış 26.509,55 TL – Satış 27.033,24 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 26.766,00 TL – Satış 27.382,00 TL