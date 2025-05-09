Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları hem yatırım amaçlı alım-satım yapanlar hem de düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bireysel ihtiyaçlar açısından yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ABD-Çin ticaret müzakerelerindeki belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altın fiyatı dalgalı bir seyir izliyor. Bu durum, iç piyasadaki altın türlerine de doğrudan yansıyor.

9 Mayıs güncel altın fiyatları

Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 9 Mayıs Cuma sabahı itibarıyla güncel altın satış fiyatları:

Gram altın: 4.117,94 TL

Çeyrek altın: 6.866,00 TL

Yarım altın: 13.732,00 TL

Cumhuriyet altını: 27.339,00 TL

Ons altın: 3.313,97 dolar