Altında son durum: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? (9 Mayıs güncel altın fiyatları)
Her gün olduğu gibi 9 Mayıs Cuma haftanın son gününde de altın fiyatları sabah saatlerinin en merak edilen konusu. Jeopolitik riskler, ABD-Çin arası ticaret savaşında müzakereler ve ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarında aşağı ve yukarı yönlü fiyatlamalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını gibi altın türlerinin fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden sorgulamalar yapıyor. Peki gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç TL? Ons altın kaç dolar oldu? İşte 9 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları!
Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları hem yatırım amaçlı alım-satım yapanlar hem de düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bireysel ihtiyaçlar açısından yakından takip ediliyor.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ABD-Çin ticaret müzakerelerindeki belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altın fiyatı dalgalı bir seyir izliyor. Bu durum, iç piyasadaki altın türlerine de doğrudan yansıyor.
9 Mayıs güncel altın fiyatları
Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 9 Mayıs Cuma sabahı itibarıyla güncel altın satış fiyatları:
Gram altın: 4.117,94 TL
Çeyrek altın: 6.866,00 TL
Yarım altın: 13.732,00 TL
Cumhuriyet altını: 27.339,00 TL
Ons altın: 3.313,97 dolar