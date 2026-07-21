Altında tarihi ayrışma: Güçlü eller topluyor, küçük yatırımcı satıyor

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Altın fiyatları küçük yatırımcıyı paniğe sürükleyen düşüşünü sürdürürken dün günü 6 bin 78 liradan tamamlayan gram altın bugün 6 bin 178 liraya yükseldi. Altının ons fiyatı da bugün yüzde 1,6 artışla 4 bin 71 dolara yükseldi.

Altın piyasasındaki ayrışma dikkat çekerken, küçük yatırımcı satışa, merkez bankaları ise yüklü alımlara geçti. Altın fiyatlarındaki düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiklerini belirten Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, yılın ilk yarısında 82 ton altın aldığını açıkladı.

Glapinski'nin açıklaması, fiyatların gerilediği bir dönemde alım yapan merkez bankalarının altını uzun vadeli rezerv aracı olarak gördüğünü ortaya koydu.

Altın düşerken yatırımcılar satışa yöneldi

Altın fiyatlarında yaşanan sert düzeltme ise küçük yatırımcının paniklemesine neden oldu. Çin'deki altın yatırım fonlarında haziran ayında yaklaşık 2,2 milyar dolarlık çıkış yaşanırken bazı yatırımcıların yükselen hisse senedi piyasalarına yönelmek için altın pozisyonlarını azalttığı belirtildi.

Küresel piyasalarda da benzer bir eğilim görüldü. Altının ons fiyatı, ocak ayında ulaştığı 5 bin 589 dolar seviyesinden 4 bin 100 doların altına geriledi. Fiyatlardaki sert düşüş, bazı yatırımcıların altındaki yükseliş döneminin sona erdiğini düşünmesine yol açtı. Ancak merkez bankalarının davranışı farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Merkez bankaları altın toplamaya devam ediyor

Dünya genelindeki merkez bankaları, fiyatlardaki dalgalanmalara rağmen altın rezervlerini artırmayı sürdürüyor. Merkez bankaları mayıs ayında net 41 ton altın alırken, Çin Merkez Bankası haziran ayında rezervlerine 15 ton daha altın ekledi. Böylece Çin'in altın alımları üst üste 20. aya ulaştı.

Polonya'nın 82 tonluk alımı da eklendiğinde, merkez bankalarının altına yönelik ilgisinin kısa vadeli bir yatırım stratejisinden çok daha uzun vadeli bir eğilime dayandığı görülüyor.

Dünya Altın Konseyi'nin anketine katılan merkez bankalarının yüzde 45'i, önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Bu oran, anket tarihindeki en yüksek seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.

Faiz ve enflasyon dengesi belirleyici olacak

Öte yandan ABD'deki son enflasyon verileri, fiyat baskılarının zayıfladığına işaret ederken, piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler de değişti. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatında kısa sürede yaklaşık 60 dolarlık bir yükseliş görüldü.

Enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ve faizlerin uzun süre sabit tutulduğu bir ortamda reel faizlerin düşük, hatta negatif seviyelerde kalması ihtimali de bulunuyor. Bu durum da tarihsel olarak altın için destekleyici tablo oluşturuyor.

Satış nedeni değil, alım fırsatı

Altın piyasasında bireysel yatırımcılar fiyat hareketlerine daha hızlı tepki verirken, merkez bankaları altını uzun vadeli rezerv ve güvenli liman aracı olarak değerlendiriyor.

Bu nedenle fiyatlardaki düşüş, merkez bankaları açısından satış nedeni değil, aksine alım fırsatı olarak görülüyor.