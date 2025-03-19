Altında yeni zirve! FED kararı öncesi ons altın rekor tazeledi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklayacağı toplantıya odaklanan piyasalarda, ons altın tarihi seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Spot piyasada ons altın, sabah saatlerinde 3.038,93 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şu an ise dünkü kapanış seviyesine yakın, 3.036,78 dolardan işlem görüyor.

Küresel ticaretteki belirsizlikler ve Wall Street’teki satış dalgası...

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve küresel ticaretteki belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirirken, Wall Street’teki satış dalgası da altına olan talebi artırıyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, mevcut ekonomik koşulların altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkardığını vurgulayarak, “Ticaretteki belirsizlik, büyüme ve enflasyon endişeleri yatırımcıları altına yönlendiriyor” dedi.

"FED kararı sonrası açıklamalar belirleyici olacak"

FED’in faiz kararı sonrası yapılacak açıklamaların da altın fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çeken Waterer, “Eğer FED yetkilileri, gümrük tarifelerinin büyüme üzerindeki etkilerine dair artan belirsizliklere karşı daha güvercin bir ton benimserse, bu altına ek destek sağlayabilir. Ons altının 3.050 dolar seviyesinin üzerine çıkması için uygun zemin oluşabilir” değerlendirmesinde bulundu.