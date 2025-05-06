Yeni güne girilirken son zamanlarda aşağı ve yukarı yönlü sert hamlelerle dikkat çeken altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında.

Altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "Gram altın kaç TL?", "Altın fiyatları ne kadar?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?", "Altın fiyatları neden artıyor?", "Altındaki yükseliş devam edecek mi?" gibi sorgulamalar yapıyor.

İşte geçtiğimiz aydan bu yana altında yaşanan kritik gelişmeler, "güvenli liman"ın geleceğine dair tahminler ve 6 Mayıs Salı günü güncel altın fiyatlarındaki son durum...

Altında neler oldu?

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına uygulanması planlanan yüzde 145’lik gümrük vergileri yatırımcılar yönünü güvenli liman olarak görülen altına çevirmiş, bu gelişmeyle birlikte altının ons fiyatı 22 Nisan’da 3 bin 500 doları aşarak tarihi zirvesine ulaşmıştı. Doların bu ani ve sert yükselişi gram altın üzerinde de etkili olmuş, gram altın ise 4 bin 300 lirayla rekor kırmıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde Trump’ın bazı ülkelerle müzakereler yürüttüklerini açıklaması altın fiyatlarında geri çekilmeye neden olmuş. Buna ek olarak, ABD’den gelen tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed’in faiz indireceğine yönelik beklentilerin öne çekilmesi, altındaki baskıyı artırmıştı. Bu gelişmelerin ardından ise ons altın yüzde 2.5 düşüşle 3 bin 203 dolara, gram altın ise yüzde 2.6 gerileyerek 3 bin 960 liraya kadar düşmüştü.

6 Mayıs güncel gram ve ons altın fiyatları ne kadar?

Dün ise piyasalara yansıyan yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bunlardan en etkili olduğu düşünülen ise yine Trump'ın yabancı filmlere yönelik yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurması oldu. Ons altın bu gelişmelerin ardından yüzde 2.5 primle 3 bin 320 dolara tırmanırken, gram altın da yüzde 3 artışla 4 bin 175 liraya kadar çıktı.

Yurtiçindeki diğer altın fiyatları ise şöyle:

Çeyrek Altın: Alış - 6.868,00 TL / Satış - 6.936,00 TL

Yarım Altın: Alış - 13.736,00 TL / Satış - 13.873,00 TL

Tam Altın: Alış - 26.632,03 TL / Satış - 27.158,10 TL

Cumhuriyet Altını: Alış - 27.388,00 TL / Satış - 27.618,00 TL

Altın fiyatları artmaya devam edecek mi?

Altın piyasasında gözler şimdi 7 Mayıs’ta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Uzmanlar, Fed’in bu toplantıda faizi sabit bırakacağını ancak ileriye dönük para politikası hakkında vereceği mesajların altının yönünü tayin edeceğini belirtiyor. Özellikle faiz indirimi sinyallerinin verilmesi halinde, ons altının ilk etapta 3 bin 359 dolar direncini test etmesi bekleniyor.

Dolar endeksindeki zayıflama da altındaki yükselişi destekleyen etkenler arasında yer aldı. Ticaret savaşlarıyla birlikte değer kaybeden dolar endeksi dün de yüzde 0.3 düşerek altını diğer para birimleri karşısında daha cazip hale getirdi.