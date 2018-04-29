Altının gram fiyatı 3 haftanın en düşük seviyesinde

29 Nisan 2018

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan, altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki değer kazançları ile artan jeopolitik risklerin etkisiyle rekor üzerine rekor kıran altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 182,4 liraya kadar yükseldi. Bu seviyede kalıcılık sağlayamayan altının gram fiyatı, değer kaybeden dolar kuru ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 27 Nisan Cuma günü üç haftanın en düşük seviyesi olan 171,4 liraya geriledi. Haftalık bazda bakıldığında düşüşünü 2. haftaya taşıyan altının gram fiyatı bu hafta yatırımcısına yüzde 1,79 kaybettirirken haftayı 172,2 lira seviyesinden tamamladı.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesinin üzerine yükselmesi ve azalan jeopolitik risklerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 5 haftanın en düşük seviyesi olan 1.315,3 dolara kadar geriledi. Haftalık bazda bakıldığında düşüşünü 2. haftaya taşıyan altının ons fiyatı bu hafta yüzde 0,97 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

"İyi bir alım fırsatı"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesinin üzerine yükselmesinin ve dolar endeksinin güçlenmesinin küresel piyasalarda altının ons fiyatını baskı altında bıraktığını kaydetti.

Jeopolitik risk endişelerinin azalmasının altının ons fiyatında yaşanan düşüşlerde etkili olduğunu ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı 1.360 dolar seviyesinden 1.315 dolar seviyesine kadar geriledi. Küresel piyasalarda doların güçlenmesi devam ederse düşüşler 1.290 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ancak 1.315 dolar seviyesinin şimdilik güçlü bir destek seviyesi olduğunu belirtmek isteriz. Bu seviyelerden tekrar tepki alımları gelebilir. Altının ons fiyatında 1.330 dolar seviyesinin altındaki seviyelerin yatırımcısına iyi bir alım fırsatı verdiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons fiyatının yükseliş trendine geçmesi durumunda ilk hedefinin 1.450 dolar olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım konusunda görüş ayrılığında olması, ticaret savaşlarının ABD ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği beklentisi ve ABD-İran arasında yeni gerginliklerin başlayabileceği beklentilerinin bu öngörülerini desteklediğini dile getirdi.

Altının ons fiyatında kısa vadede kademeli olarak 1.315, 1.303-1.290 dolar seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden Memiş, 1.330, 1.350, 1.380 ve 1.450 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

"Yükselişindeki tek faktör dolar kuru"

Memiş, dolar kurunun 4,19 lira, altının ons fiyatının ise 1.360 dolar seviyesine çıkmasının, altının gram fiyatının 182 liraya yükselmesine neden olduğunu anımsatarak, "Altının gram fiyatında yükselişe neden olan tek faktörün dolar kuru olduğunu gözlemledik. Jeopolitik risk endişelerinin azalması ve erken seçim kararının alınması piyasalarda iyimserliğe neden oldu. Yurt içi piyasalarda döviz kurlarında tansiyonun düşmesi, beraberinde altının gram fiyatında düşüşlere neden oldu. Altının gram fiyatı 182 lira seviyesinden 171,50 lira seviyesine kadar geriledi." dedi.

Altının gram fiyatını seçim süreci ve seçim sonrası olmak üzere olmak değerlendirdiklerini bildiren Memiş, seçim sürecinde dışsal etkenlerden dolayı 170-180 lira geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam edebileceğini söyledi.

Memiş, seçim sonrası siyasi istikrarın devamı halinde döviz ve altın fiyatlarında düşüşler görülebileceğini vurgulayarak, "Dolar kuru, düşüş trendine girerse altının gram fiyatı 165 lira seviyesine kadar gerileyebilir. Ancak orta vadede altının hem ons hem de gram fiyatında yükselişlerin devam edeceğini anımsatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

"Global durum, altının gram fiyatının da geri çekilmesini sağladı"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da altın fiyatlarının dolar endeksinde görülen yükselişle beraber değer kaybetmeye devam ettiğini söyledi.

ABD’de enflasyon beklentilerinin canlanması ve Fed’den haziran ayında faiz artırımı beklenmesi ile tahvil faizlerinde görülen hareketin altın fiyatlarını baskılayıcı bir unsur olarak öne çıktığını belirten Erkan, "Azalan global gerginlikler ile dolar ve faiz ile ters korelasyon altın fiyatlarında son dönemde düşüşlerin etkili olmasına neden olmuştur. Global altın fiyatlarındaki gerileme, altının gram fiyatının da geri çekilmesini sağladı." ifadesini kullandı.

Erkan, altının gram fiyatının 173,6 liranın altında kalmayı sürdürmesi durumunda, 171 lira başta olmak üzere 168,30 ve 165 lira destek noktalarına kadar gerileyebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle bu tür bir geri çekilmede, yükseliş trendinin alt noktası ve ilgili trendi destekleyen 100 günlük ağırlıklı hareketli ortalamayı temsil eden güncel bölge 165-167,45 lira bölgesi üzerinde ana görünümün pozitif olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple de gram altın fiyatına yönelik olası tepkilerin sona ermesi için, 165 -167,45 lira bölgesinden gerçekleşecek olası dönüş, teyit için de 173,60 lira seviyesi üzerindeki kalıcı hareketler takip edilebilir. Bu tür bir dönüş durumunda da 176,9 başta olmak üzere 178,55 ve 180 lira bariyerlerine doğru trend yönlü görünüm dikkat çekebilir."