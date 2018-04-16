Altının gramı 177 lirada dengelendi
Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 177,3 lira seviyelerinde dengelendi.
Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlese de altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 177,2 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 177,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 291 lira, Cumhuriyet altını da 1.186 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 1.341,9 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: AA