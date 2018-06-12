Altının gramı güne yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 189,7 lira seviyelerinde dengelendi.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 189,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.277 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.