Altının gramı yükselişte
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192,1 lira seviyelerinde dengeledi.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 191,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 192,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.288 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.299 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: AA