Altının kilogram fiyatı arttı

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 65 bin lira, en yüksek 1 milyon 88 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1 milyon 80 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 638 milyon 851 bin 37,90 lira, işlem miktarı ise 4.318,60 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 638 milyon 851 bin 37,90 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı. (AA)