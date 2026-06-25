Altının kilogram fiyatı gün sonunda yükseldi

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Altın piyasasında en düşük 5 milyon 990 bin lira, en yüksek 6 milyon 114 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 6 milyon 50 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 25 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 56 milyon 681 bin 806,60 lira, işlem miktarı ise 1341,97 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 62 milyon 955 bin 758,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: