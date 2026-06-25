Türk Altın 69,9 milyon dolarlık maden alımı için anlaşma sağladı

Türk Altın İşletmeleri, Zenit Madencilik şirketinin ana hissedarı Özaltın İnşaat ile Balıkesir ve Bilecik illerindeki maden sahalarını devralmak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Şirket toplam 69 milyon 900 bin dolar bedel ödeyerek altı adet IV. Grup işletme ruhsatını ve Balıkesir Sındırgı ilçesinde faaliyet gösteren cevher işleme tesisini bünyesine katacak. Yönetim kurulu satın alma işlemini resmi olarak başlattı.

Planlanan işlem kapsamında UMREK raporlarına göre toplam 76 bin 49 ons altın ve yaklaşık 1,8 milyon ons gümüş rezervi doğrudan Türk Altın portföyüne geçecek. Şirket dışarıdan cevher getirilerek işleme yapılmasına izin veren ÇED onaylı ve 60 ton/saat kapasiteli tesisi devralacak. Anlaşma atık depolama tesisini, ilgili tüm gayrimenkulleri, makine, ekipman, tesisat ve demirbaşları içeriyor. Şirket ayrıca Zenit bünyesindeki akredite laboratuvarı ve mevcut personeli kendi operasyonlarına entegre edecek.

Operasyonel esneklik ve maliyet avantajı hedefleniyor

Satın alınacak Sındırgı tesisi şirketin İvrindi Güneş projesine 110 km, Çanakkale Karapınar projesine ise 240 km mesafede yer alıyor. Yönetim kurulu satın alımın mevcut madencilik faaliyetlerine operasyonel esneklik kazandırmasını ve maliyet avantajı oluşturmasını bekliyor. Türk Altın aynı zamanda bölgedeki kaynak potansiyelini artırarak üretim faaliyetlerine ivme kazandırmayı amaçlıyor. Süreç ticari ve idari risklere yönelik hukuki ve finansal inceleme (due diligence) süreçlerinin olumlu sonuçlanması şartına dayanıyor.