Almanya'da iş dünyası güveni yükseldi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Alman ekonomisi uzmanları Orta Doğu krizinin tamamen çözüleceğine inanıyor. Şirket yöneticileri bölgedeki yıkıcı çatışmaların çok yakında biteceğini düşünüyor. İş dünyasının sarsılmış güveni haziran ayında nihayet yukarı yönlü hareket etti. İşletmelerin artan iyimserliği Avrupa piyasalarına doğrudan yansıyor.

Ifo Enstitüsü piyasaların merakla beklediği raporunu çarşamba günü paylaştı. Alman iş iklimi endeksi haziran ayında 85.6 seviyesine kadar ulaştı. Söz konusu önemli endeks mayıs ayında 85.0 puanda takılı kalmıştı. Her ay düzenli olarak 9.000 işletme ankete katılıyor.

The Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler çok daha mütevazı bir artış öngörmüştü. Endeks beklentileri aşarak üst üste iki ay kararlı bir şekilde yükseldi. Açıklanan son rakamlar hala istenen güçlü seviyelerden çok uzak görünüyor. İran savaşının aniden patlak vermesi endeksi hızla dibe çekmişti.

Alman ekonomisi endeks verileriyle piyasa beklentilerini aştı

Nisan ayında ölçülen seviye mayıs 2020 döneminden beri kaydedilen en düşük noktaydı. Bilindiği üzere koronavirüs kapanmaları o zorlu dönemde Alman şirketlerini derinden vurmuştu. Ifo Başkanı Clemens Fuest işletmelerin piyasa belirsizliğinin azaldığını düşündüğünü aktardı. Alman şirketleri uluslararası jeopolitik gerilimlerin hızlıca hafiflemesini şiddetle umuyor.

Alman firmalar mevcut zorlu ticari durumlarını eskiye kıyasla çok daha olumlu değerlendiriyor. İmalat ve perakende ticaret devleri geleceğe eskisinden daha güvenle bakıyor. Sektör yöneticilerinin önümüzdeki altı aya dair taşıdığı büyük şüpheler azaldı. ING küresel makro başkanı Carsten Brzeski müşterilerine kapsamlı bir araştırma notu gönderdi.

Brzeski Ifo endeksindeki umut verici art arda ikinci yükselişe dikkat çekti. Ünlü uzmana göre Alman işletmelerinde kaybolan iyimserlik yavaş yavaş geri dönüyor. Ifo Enstitüsü sadece geçen hafta ekonomik büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncellemişti. Önemli kurum gelecek yılki büyüme tahminini yüzde 0.8 seviyesine indirdi.

Sektör yöneticileri geleceğe güvenle bakıyor

Saygın enstitü mart ayında yaptığı tahminde yüzde 1.2 oranında büyüme bekliyordu. Hürmüz Boğazı'nın ticarete kapanması küresel enerji fiyatlarında kalıcı bir artışa yol açtı. Kurum yaşanan olumsuzluklara rağmen bu yılki yüzde 0.8 büyüme tahminini inatla korudu. Alman hükümetinin sağlayacağı devasa mali teşvikler piyasalarda büyük umut yaratıyor.

Berlin yönetimi geçtiğimiz yıl piyasaları canlandırmak için devasa bir yatırım sözü verdi. Ülkenin yaşlanan altyapı ve stratejik savunma alanlarına 1 trilyon dolardan fazla kaynak ayrılacak. Hükümetin atacağı güçlü mali adımlar ülkenin ekonomik toparlanmasını doğrudan destekleyecek. Savaşın bitme ihtimali ve atılan adımlar piyasalara derin bir nefes aldırıyor.