Altının kilogram fiyatı gün sonunda yükseldi

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 148 bin lira, en yüksek 6 milyon 183 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 148 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 90 bin 300 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 374 milyon 596 bin 718,72 lira, işlem miktarı ise 548,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 684 milyon 851 bin 815,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.