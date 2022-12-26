Altının kilogramı 1 milyon 99 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 72 bin lira, en yüksek 1 milyon 99 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artarak 1 milyon 99 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 157 milyon 593 bin 472,69 lira, işlem miktarı ise 2.924,47 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 172 milyon 620 bin 730,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Kuveyt Türk ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.