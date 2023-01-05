Altının kilogramı geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 130 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 105 bin lira, en yüksek 1 milyon 137 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 130 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 12 milyon 204 bin 245,43 lira, işlem miktarı ise 4.480,43 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 143 milyon 617 bin 647,54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: